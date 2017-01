Actualidade

O Moreirense venceu hoje em casa do Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo de abertura da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, afastando-se dos lugares de despromoção.

No primeiro jogo da segunda volta do campeonato, Roberto, aos 15 minutos, e Daniel Podence, aos 55, marcaram os golos do conjunto minhoto, que subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com 17 pontos, cinco acima da 'linha de água'.

Um lugar acima na tabela e com os mesmos 17 pontos está o Paços de Ferreira, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer na I Liga e o sétimo em todas as competições.