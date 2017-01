EUA

A investidura de Donald Trump como Presidente dos EUA teve muito menos pessoas a assistir do que a do primeiro mandato do seu antecessor, Barack Obama, há oito anos.

Fotos do mesmo espaço, o parque National Mall, aquando da cerimónia de investidura de Barack Obama, em 2009, mostram uma multidão que se estendia da parte ocidental do Capitólio até ao monumento a George Washington.

Fotos do mesmo espaço tiradas na sexta-feira exibem grandes pedaços de espaços vazios.