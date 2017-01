Actualidade

As equipas de socorro prosseguem esta noite as buscas nos escombros do hotel devastado quarta-feira por uma avalanche no centro de Itália, após a descoberta inesperada de dez sobreviventes e o resgate de todas as crianças.

Cinco dos dez sobreviventes localizados estão ainda retidos no que resta do hotel soterrado pela neve, 48 horas depois do acidente.

"Estamos em contacto oral com esses sobreviventes, que tentamos ainda socorrer. Passámos uma sonda equipada com uma câmara e conseguimos vê-los, mas não há espaço suficiente para lhes fazer chegar comida, água ou cobertores", disse hoje o porta-voz dos bombeiros italianos, Luca Cari, a partir do quartel-general de socorro em Penne, a cerca de 15 quilómetros abaixo do hotel.