Actualidade

As autoridades da Coreia do Sul detiveram hoje a ministra da Cultura e um antigo assessor presidencial, devido à alegada criação de uma lista negra de artistas críticos do governo, no âmbito do escândalo de corrupção.

A ministra da Cultura, Cho Yoon-sun, e o antigo chefe de gabinete da presidência Kim Ki-choon estiveram alegadamente envolvidos na elaboração de uma lista negra que continha nomes de milhares de artistas e figuras da cultura nacionais para serem excluídos de programas de financiamento ou subvenções governamentais.

Cho e Kim foram detidos depois de o tribunal do distrito central de Seul ter aceitado o pedido do Ministério Público para o efeito.