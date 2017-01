Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou na sexta-feira que acredita que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "reconhece a importância e o significado da NATO", apesar de recentemente ter qualificado a aliança de "obsoleta".

"Eu estou também confiante de que os Estados Unidos vão reconhecer a importância da cooperação que temos na Europa para garantir a nossa defesa e segurança coletivas", disse Theresa May, em entrevista ao jornal Financial Times.

A primeira-ministra britânica deve visitar Donald Trump na primavera, segundo Downing Street, apesar de o Financial Times adiantar a possibilidade de Theresa May se deslocar a Washington ainda no próximo mês.