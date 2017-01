Actualidade

As obras no Corpo Santo e no Cais do Sodré, em Lisboa, que visam a criação de zonas verdes e mais espaço para peões, vão estar terminadas em fevereiro, anunciou a Câmara Municipal.

Segundo o vereador das Obras Municipais, Manuel Salgado, os trabalhos no Cais do Sodré e no Corpo Santo - que arrancaram em novembro de 2015, tendo também em vista o reordenamento do estacionamento e dos transportes públicos - estão "a correr bem" e "dentro do prazo que estava previsto", que termina no primeiro trimestre deste ano.

Referindo-se à empreitada do Cais, Manuel Salgado precisou, em declarações à Lusa, que ali "faltam pequenos remates na ligação à Avenida 24 de Julho", assim como "plantar as árvores e fazer algumas ligações elétricas".