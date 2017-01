Actualidade

A requalificação da Segunda Circular, em Lisboa, pensada para melhorar a fluidez do tráfego e a segurança, já não vai avançar neste mandato, depois de a empreitada ter sido suspensa por suspeita de conflito de interesses.

"Neste mandato, estão a avançar os estudos. Em termos práticos, entre fazer estudos, lançar empreitadas, o prazo concursal, visto do Tribunal de Contas e início de obras, não é viável começar as obras neste mandato", afirmou à agência Lusa o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado.

Em setembro do ano passado, a Câmara anulou o concurso da Segunda Circular e abriu um inquérito para averiguar eventuais conflitos de interesses, detetados pelo júri do procedimento, por parte de um projetista que também comercializa a mistura betuminosa que iria ser usada no piso.