Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, marca hoje presença, no Funchal, na sessão de abertura do XVI congresso regional dos sociais-democratas madeirenses que vai reconfirmar a liderança de Miguel Albuquerque.

Albuquerque venceu, sem qualquer opositor, as eleições internas que se realizaram a 09 de dezembro de 2016, nas quais foi reeleito com 98,2% dos votos (2.850) dos 2.901 militantes em exerceram o seu direito de escolha.

Em declarações à agência Lusa, o líder regional do PSD, que substituiu Alberto JOão Jardim na presidência do partido na região e no governo madeirense, apontou que as eleições autárquicas e a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira serão os dois "desafios" em debate neste congresso dos sociais-democratas insulares.