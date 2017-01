Itália/Avalanche

As equipas de socorro retiraram, durante a madrugada, mais três sobreviventes dos escombros do hotel devastado na quarta-feira por uma avalanche no centro de Itália, após terem salvado na sexta-feira quatro crianças e uma mulher.

Os bombeiros anunciaram hoje ter retirado, do que resta do hotel soterrado pela neve, duas mulheres e um homem por volta das 03:00 (02:00 em Lisboa).

Dois dos dez sobreviventes resgatados na sexta-feira pelas equipas de salvamento continuam, contudo, retidos no interior do hotel coberto por uma montanha de neve, dois dias depois da tragédia, os quais conseguem ver através de uma sonda telescópica.