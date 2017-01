Actualidade

A crise nas cadeias do Brasil, onde este ano já morreram pelo menos 130 presos, mostra que a ausência de políticas do Estado transformou o sistema prisional em uma verdadeira escola do crime, disse à Lusa o subprocurador-geral da República Mário Bonsaglia.

"Há uma responsabilidade do Estado. Esta responsabilidade dá-se na omissão em dar condições dignas de vida ao preso, de modo a abrir perspetivas para a sua ressocialização. O que está a acontecer hoje contradiz isto. As prisões foram transformadas em escolas do crime", afirmou.

"Alguém entra na prisão por ter cometido um crime mais leve e sai dela formado na universidade do crime. Sai dela transformado num criminoso muito pior. Isto aumenta a reincidência e atinge toda a sociedade", completou.