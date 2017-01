Actualidade

O diretor do Barbican Centre, em Londres, reconheceu que a saída do Reino Unido da União Europeia levantará barreiras ao mundo das artes daquele país, mas salientou a responsabilidade do mundo cultural em mantê-las o mais baixas possível.

Em entrevista à agência Lusa, no âmbito do Ano Britânico na Casa da Música, no Porto, o diretor do Barbican Centre, Nicholas Kenyon, disse que é "inevitável que venham a surgir barreiras, mas a tarefa que aqueles no mundo das artes têm, é garantir que essas barreiras são o mais baixas possível, e que os artistas e os músicos são capazes de as atravessar com facilidade".

Kenyon, que hoje participa num painel sobre o impacto do 'Brexit' na vida musical britânica, destacou que há dois problemas principais que se colocam: por um lado, é necessário trabalhar num sistema aberto de vistos para artistas, como existe atualmente com países de fora da União Europeia, e, por outro, assegurar que os estudantes da União Europeia vão manter um nível de propinas mais baixo do que os provenientes de países externos, como é o caso neste momento.