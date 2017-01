Actualidade

O grupo Resistência vai subir ao palco do Bataclan, em Paris, no dia 29 de janeiro, no âmbito do 25.º aniversário da associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan que organiza os "Primeiros Estados Gerais da Lusodescendência".

De acordo com o comunicado de imprensa enviado à agência Lusa, o concerto vai contar com uma homenagem às vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015, nomeadamente a Precilia Correia, que morreu no ataque ao Bataclan, e Manuel Dias, que morreu no ataque ao Stade de France.

São esperadas 1700 pessoas para assistir ao espetáculo, segundo o comunicado, sendo a primeira parte assegurada pela cantora franco-angolana Lúcia de Carvalho e pelo lusodescendente Dani Selva, dois vencedores do Prémio Cap Magellan de melhor revelação artística 2016.