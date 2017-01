Actualidade

O Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) recomendou hoje aos portugueses que pretendem viajar para o Brasil que se vacinem contra a febre-amarela devido ao surto que atinge o estado de Minas Gerais e já provocou oito mortes.

"Sim, com certeza, é recomendada a vacina contra a febre-amarela a quem for viajar para o Brasil neste momento", disse à agência Lusa Carlos Araújo, diretor clínico da consulta de medicina do viajante do IHMT, da Universidade Nova de Lisboa.

O Ministério da Saúde brasileiro confirmou, na quarta-feira, que subiu para oito o número de mortos em decorrência da febre-amarela no estado brasileiro de Minas Gerais, que fica no sudeste do país, na mesma região de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.