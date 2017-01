Síria

Um atentando com um carro-bomba matou hoje quatro civis num campo de deslocados na Síria, perto da fronteira com a Jordânia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), liderado por Rami Abdel Rahmane.

"Um carro-bomba explodiu no campo de al-Rokbane perto da fronteira com a Jordânia, matando quatro pessoas e ferindo vários deslocados", afirmou o responsável do Observatório, Rami Abdel Rahmane, que conta com uma rede de fontes no país em guerra.

O ataque foi confirmado por uma fonte militar jordana, citada pela agência oficial de notícias Petra.