Actualidade

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve 65 pessoas nas últimas 24 horas, informou a autoridade policial, sendo que 16 foram por tráfico de droga e 15 por condução sob efeito do álcool.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) dá conta de ter detido 65 pessoas entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado, no âmbito da sua atividade operacional e através de ações de fiscalização.

Entre as 65 detenções, contam-se 16 por tráfico de droga, 15 por condução sob o efeito do álcool, sete por habilitação legal para conduzir, três por roubo ou quatro por posse ilegal de arma.