Actualidade

Sete pessoas foram presas na Holanda e em Espanha que se suspeita estarem relacionadas com o roubo de diamantes há 12 anos no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, anunciou hoje a polícia militar holandesa.

As joias e os diamantes de valor estimado de 67 milhões de euros foram roubados a 25 de fevereiro de 2005 de um veículo blindado da companhia aérea holandesa KLM por homens armados numa parte fechada e supostamente segura do aeroporto de Schipol, na capital holandesa.

As joias foram roubadas sob a ameaça de violência quando deveriam embarcar a bordo de um avião com destino a Antuérpia, no norte da vizinha Bélgica.