O presidente são-tomense Evaristo Carvalho demitiu por decreto os embaixadores em Angola, Damião Vaz de Almeida, na Guiné Equatorial, Homero Salvaterra, nos Estados Unidos da América, Carlos Filomeno Agostinho das Neves, e em Taiwan, António Quintas Espírito Santo.

Os decretos indicam que as demissões foram feitas "sob proposta do governo" e não dá indicações sobre as figuras que vão substituir os embaixadores demitidos.

Sobre as demissões dos embaixadores em Angola, Guiné Equatorial e nos Estados Unidos da América, o governo justifica com a necessidade de "se proceder ao ajustamento da rede de cobertura e de representação diplomática da República Democrática de São Tomé e Príncipe aos novos desafios do desenvolvimento do país", enquanto a de Taiwan é explicada com a suspensão nas relações diplomáticas entre os dois países.