Actualidade

O anúncio da retoma do processo de demolições nas ilhas-barreira da ria Formosa, no Algarve, é uma "ameaça latente", que deve ser combatida pelas comunidades afetadas, considerou hoje o secretário-geral do PCP.

"Este anúncio é uma ameaça latente e mais uma vez o que vai ser determinante não será a ação, a intervenção institucional, designadamente por parte do PCP, mas a luta, o empenhamento, a unidade desta comunidade", disse Jerónimo de Sousa, defendendo que as populações "não podem descansar em relação aos avanços" do processo.

O secretário-geral do PCP falava aos jornalistas durante uma visita à Ilha da Culatra, no concelho de Faro, onde esteve em contacto com a população das ilhas e as associações de proprietários dos núcleos do Farol e dos Hangares, nos quais está prevista a tomada de posse administrativa de meia centena de habitações, no final de fevereiro.