Actualidade

O bombardeamento acidental por parte da Força Aérea Nigeriana a um campo de refugiados, que procuravam fugir da violência do grupo radical Boko Haram, pode ter matado 236 pessoas, segundo autoridades locais, citadas pela agência AFP.

Na sexta-feira, os Médicos Sem Fronteiras adiantaram que pelo menos 90 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, morreram no ataque acidental, admitindo que esse número pudesse aumentar até 170 mortos.

No entanto, o presidente do governo local de Kala-Balge, no estado de Borno, onde o ataque teve lugar, garantiu hoje que o número de mortos é muito maior.