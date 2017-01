Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, alertou hoje no Funchal para o perigo que representa o ensaio de políticas protecionistas no mundo, na Europa e também em Portugal e defendeu uma aposta na social-democracia.

"Estou convencido de que as nossas ideias [do PSD] podem trazer mais progresso, mais segurança, mais bem-estar aos portugueses do que aquelas que tenho visto em prática noutros países do mundo e que, de certa maneira, se começam a ensaiar também na Europa e há também quem queira ensaiar em Portugal", alertou.

Pedro Passos Coelho falava na abertura do XVI Congresso do PSD/Madeira, que decorre este fim-de-semana no Funchal e que vai reconduzir Miguel Albuquerque na liderança.