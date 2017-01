EUA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que planeia debater em breve com o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sobre como contrariar a ameaça do Irão.

"Planeio falar em breve com o presidente Trump sobre como contrariar a ameaça do regime iraniano, que defende a destruição de Israel", afirmou Netanyahu num vídeo publicado na sua página no Facebook.

Anteriormente à tomada de posse, que ocorreu na sexta-feira, Trump denunciou por várias vezes o acordo nuclear entre o Irão e seis potências mundiais, incluindo os EUA, que Israel também criticou fortemente.