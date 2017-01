Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que o poder local tem sido "um fusível de segurança" da democracia portuguesa, porque impediu a entrada do populismo no país.

"Aquilo que é chamado populismo não tem entrado no nosso país, entre outras razões, porque há poder local democrático. Tem sido fusível de segurança da democracia portuguesa", afirmou o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, numa intervenção no encerramento da conferência nacional "40 anos do poder local democrático", em Loures.

Recusando discutir o que é o populismo, porque "isso é tema para académicos", Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que "não há nada como ter quem esteja próximo da pessoas a resolver os seus problemas", falando a verdade e tratando de questões concretas, "para evitar os discursos feitos à pressa prometendo o regresso a um passado a que não se pode nem deve regressar".