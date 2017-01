Actualidade

Marítimo e Sporting empataram hoje 2-2, no Funchal, num jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os 'leões' somaram o segundo empate consecutivo na prova.

Os insulares estiveram duas vezes em vantagem no encontro, graças aos golos dos brasileiros Éber Bessa, aos oito minutos, e Raul Silva, aos 33, tendo o Sporting chegado ao empate em ambas, primeiro por intermédio do holandês Bas Dost, aos 24, e depois por Gelson Martins, aos 60.

Os 'leões', que empataram na jornada passada em Chaves (2-2), onde foram eliminados da Taça de Portugal (1-0), seguem no quarto lugar da I Liga, com 35 pontos, menos sete do que o líder e tricampeão Benfica, que recebe no domingo o lanterna-vermelha Tondela, e o Marítimo prossegue no sexto posto, com 26.