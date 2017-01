EUA

Perto de mil israelitas, na maioria mulheres, protestaram hoje contra o novo Presidente norte-americano, Donald Trump, junto à embaixada dos Estados Unidos em Telavive, juntando-se a iniciativas semelhantes por todo o mundo.

Os manifestantes brandiam cartazes nos quais se liam "Hate is not Great" - uma frase associando os conceitos de ódio e grandeza, em reação ao lema de Trump, "Make America Great Again" ("Devolver à América a Grandeza") - e "Women's Rights are Human Rights" ("Direitos das Mulheres são Direitos Humanos"), noticiou a agência de notícias francesa, AFP, no local.

A "Marcha das Mulheres" em Telavive foi uma de mais de 600 que decorreram em todo o mundo, um dia após a tomada de posse de Trump como 45.º Presidente dos Estados Unidos, para condenar as posições misóginas e machistas patentes em comentários feitos durante a campanha presidencial.