EUA

Mais de dois milhões de pessoas encheram no sábado as ruas de cidades dos Estados Unidos num protesto anti-Trump liderado pelas mulheres, um dia após a tomada de posse do novo Presidente, segundo estimativas dos organizadores.

No evento principal, a 'Marcha das Mulheres sobre Washington', os organizadores afirmaram estimar a afluência em meio milhão, com grandes multidões a aderir a marchas semelhantes em todo o país - e mais dezenas de milhares a marchar por todo o mundo.

Não foi possível obter números independentes do protesto em Washington, já que a capital federal norte-americana não divulga contagens de multidões.