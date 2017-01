Actualidade

Os familiares dos passageiros do avião da Malaysia Airlines desaparecido há quase três anos vão apelar hoje para que as buscas continuem, aproveitando um encontro entre os ministros dos Transportes da Austrália e da Malásia.

A Austrália, Malásia e China anunciaram na terça-feira que as equipas deram por concluída sem êxito a busca do avião que operava o voo MH370, após mapearem uma área de 120.000 quilómetros quadrados no oceano Índico em busca do Boeing 777 que desapareceu a 08 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, depois de descolar de Kuala Lumpur rumo a Pequim.

"Os parentes próximos [dos passageiros do voo] MH370 imploram ao governo da Malásia para aproveitar esta oportunidade para analisar e reconsiderar urgentemente a decisão de suspender as buscas", afirmou o grupo Voice370 em comunicado.