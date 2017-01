Actualidade

Soldados libaneses frustraram, esta madrugada, um atentado, detendo um palestiniano que transportava um cinturão de explosivos que alegadamente pretendia detonar no interior de uum popular café de Beirute, informou hoje a agência de notícias ANN.

Segundo agência oficial, os serviços secretos frustraram o atentado que ia ser perpetrado durante a madrugada no "Costa Café", localizado no bairro central de Hamra, na capital do Líbano, e detiveram o jovem, cuja intenção seria fazer detonar ali os explosivos que carregava.

A agência ANN detalhou que o suposto 'kamikaze', um "jovem palestiniano", de 18 anos, foi detido e transferido para a sede do Ministério da Defesa para interrogatório.