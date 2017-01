Actualidade

Pelo menos 27 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas na noite de sábado na sequência do descarrilamento de um comboio no sudeste da Índia, onde prosseguem hoje as operações para resgatar sobreviventes.

A locomotiva e oito vagões do expresso 18448 - que fazia a ligação entre Jagdalpur e Bhubaneswar - descarrilaram pelas 23:00 (17:30 em Lisboa), perto da gare de Kuneru, no distrito de Vizianagram, no estado indiano de Andhra Pradesh.

"O número de mortos subiu para 27", afirmou J. P. Mishra, porta-voz da East Coast Railways à agência AFP, dando ainda conta de meia centena de feridos.