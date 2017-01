Actualidade

A Câmara do Sabugal anunciou hoje que está a ultimar o projeto da Casa da História Judaica da Raia Sabugalense, que deve começar a funcionar em fevereiro e com a qual pretende aumentar a oferta turística do concelho.

O presidente da autarquia do Sabugal, António Robalo, disse à agência Lusa que o projeto ocupa o edifício da antiga Casa do Castelo, que fechou em setembro de 2013 e o município adquiriu por 120 mil euros.

"Por um lado, vamos aproveitar o espólio existente, resultado de pesquisas e de trabalhos desenvolvidos ao longo de muitos anos pelo nosso Gabinete de Arqueologia, e, por outro, vamos aproveitar um espaço num lugar de referência, nobre, que é junto ao castelo de cinco quinas do Sabugal, onde, nos últimos anos, na memória mais recente, se desenvolveu um projeto da Casa do Castelo que teve uma visibilidade enorme", justificou.