A CIA alertou, em 1986, que a vitória de Mário Soares nas eleições presidenciais não apagava os riscos de instabilidade política em Portugal, e antecipou o conflito, no futuro, com o "inimigo político" Cavaco Silva.

O alerta surge num relatório da CIA, os serviços de informações dos Estados Unidos, de 26 de março de 1986, já após a vitória de Mário Soares (1924-2017), à segunda volta, com o apoio dos comunistas, e está desde esta semana disponível no seu "site", no meio de 800 mil novos documentos.

Os poderes enquanto Presidente da República "são constitucionalmente limitados", anotava a "secreta" americana, e a "animosidade entre Soares e o primeiro-ministro pode levar a conflitos na área da política externa", comparando-os aos que existiram com Ramalho Eanes, Presidente da República entre 1976 e 1986.