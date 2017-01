Actualidade

Há, pelo menos, 38 mil veículos que desapareceram das estatísticas em Portugal, números que na Europa podem chegar a 4,6 milhões anualmente, o que alarmou Bruxelas, que está a estudar a situação.

O 'mistério' dos desaparecimentos foi explicado à agência Lusa pelo diretor geral da Valorcar, Ricardo Furtado, ao referir que um carro que entra com o registo de matrícula no sistema só deve sair com um certificado de destruição.

Mas há 'buracos' nas estatísticas, como mostram os últimos dados do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) sobre 2015. "Cerca de 17% dos veículos, ou seja 38 mil veículos, têm a matrícula cancelada, sem a emissão do certificado de destruição", disse o dirigente, citando números do IMT.