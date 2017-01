Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa manifestou-se hoje "muito satisfeito" com as declarações do democrata-cristão Bagão Félix, que admitiu votar em Fernando Medina para um novo mandato à frente do município nas próximas eleições autárquicas.

"Bagão Félix é uma personalidade com um grande percurso na vida pública e na vida política portuguesa", sublinhou Fernando Medina quando questionado pelos jornalistas, na sequência das declarações hoje publicadas pelo Diário de Notícias.

Em entrevista ao jornal, o ex-ministro das Finanças afirma que simpatiza com a ideia de Medina continuar à frente da Câmara Municipal de Lisboa, referindo-se ao autarca como "um jovem político" que tem sido "um bom presidente".