Actualidade

O governo britânico foi hoje acusado de ter ocultado a existência de um teste nuclear falhado, em 2016, por uma fonte anónima da Marinha citada pelo 'The Sunday Times', semanas antes da votação da renovação do programa no parlamento.

A acusação surge nas páginas do jornal, que cita um alto responsável da Marinha britânica, sob anonimato, que revela que o teste de um míssil nuclear Trident II D5 não armado "sofreu uma falha grave" ao largo da Florida, em junho.

Confrontada hoje pela BBC com estas acusações, a primeira-ministra Theresa May recusou dizer se estava ou não a par do incidente, quando os deputados foram chamados ao parlamento para aprovar, a 19 de julho de 2016, a renovação do programa dos quatro submarinos nucleares Trident.