Imigração

Lisboa conquista nova geração de chineses

As celebrações do novo ano chinês estão a decorrer este fim de semana na Almirante Reis e no Martim Moniz e a Câmara de Lisboa volta a apoiar a iniciativa que é considerada uma das melhores a nível europeu, e que mostra que a integração desta que é já a segunda maior comunidade estrangeira a residir na capital atravessa tempos áureos.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt