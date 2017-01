EUA

O chefe da diplomacia alemã afirmou hoje que a eleição de Donald Trump marca o fim de uma era e que Berlim irá avançar prontamente para salvaguardar "uma cooperação transatlântica estreita e confiante" com a nova administração americana.

Num artigo publicado hoje no jornal alemão Bild, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, escreveu que "com a eleição de Donald Trump, o velho mundo do século XX finalmente acabou" e "como o mundo de amanhã será ainda não está definido".

O artigo de Steinmeier é publicado dois dias depois de Trump ter prestado juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos numa cerimónia pública em Washington.