Moda

Primark lança nova coleção desportiva

A Primark acaba de lançar a sua nova coleção desportiva para homem, mulher e criança, que combina estilo, desempenho e conforto.

No seguimento da tendência athleisure, as peças altamente versáteis conseguem reunir o melhor resultado pretendido para a prática do exercício fisíco, ao mesmo tempo que se enquadram perfeitamente na estética dos looks quotidianos. Para complementar a nova linha desportiva há também acessórios de desporto como pesos, tapetes, cordas de saltar e elásticos de tonificação ajudam a completar todos os treinos; e ainda uma linha de beauty workout especialmente pensada para o desporto que ajuda a cuidar da pele durante o treino, permitindo que os poros transpirem, mantendo um acabamento natural e de longa duração.