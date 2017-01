23 janeiro | 7h00 – 10h00

MOKAMBO vai por o Cais do Sodré a cantar o icónico “Diga Bom Dia…”

MOKAMBO vai energizar o público com a sua fórmula única de cereais e café numa ativação inédita.

A marca vai estar no Metro de Lisboa, na estação do Cais do Sodré, amanhã, dia 23 de janeiro, numa divertida battle de Karaoke. Das 7 às 10 da manhã, MOKAMBO vai convidar os transeuntes a cantar o emblemático jingle, com a oportunidade de receber as novas embalagens de MOKAMBO como prémio, para o começo de um dia cheio de energia. Até lá, aproveite para recordar o jingle que fez parte dos pequenos-almoços de várias gerações.