Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje que o crescimento económico do país "continua a ser medíocre" quando comparado com o passado e com países como Espanha e Irlanda, atribuindo à diferença de políticas públicas esta situação.

"O que vemos quando comparamos não deixa margem para dúvidas, esses países crescem a um ritmo muito superior àquele que nós observamos em Portugal, mesmo sabendo que em 2016 o desempenho económico será um pouco melhor do que aquele que o Governo tinha projetado", disse Passos Coelho, no discurso que encerrou o XXII congresso do PSD/Açores, em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande.

Segundo o social-democrata, "na verdade continua a ser medíocre quando comparado com o passado, com aquele" que o Governo de coligação PSD/CDS-PP deixou, e "particularmente medíocre quando comparado com aquele que se vê em Espanha ou com o que se vê na Irlanda".