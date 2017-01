Rosto e Corpo

BodyConcept lança novos planos de tratamento personalizados

As clínicas de estética, saúde e bem-estar BodyConcept acabam de lançar vários Planos de Tratamento Personalizados. A marca pretende, assim, adequar os tratamentos às necessidades de cada cliente, independentemente do seu tipo de corpo, rosto, idade ou estilo de vida.

Os clientes vão poder experimentar o Plano Adelgaçante de Braços, que tem como objetivo repor a firmeza da pele através da utilização de técnicas e equipamentos de tecnologia avançada que estimulam a reposição das fibras de colagénio e elastina ou os planos Refirmante e Refirmante Plus, que contrariam o estado de cansaço da pele através da combinação de massagens com o tratamento BodyFit, que lhe confere firmeza e estimula o desenvolvimento de novas fibras de colagénio. A pensar em todas as pessoas que sofrem de excesso de peso, foi concebido o Plano Excesso de Peso que ajuda a conseguir reduzir os quilos a mais, desde a fase de acompanhamento nutricional até aos sofisticados tratamentos que a ajudam a eliminar a gordura de forma ativa. A celulite também não ficou esquecida nestes planos, uma vez que é um dos problemas que mais afeta a auto-estima das mulheres. Existem três pacotes distintos - Grau I, II e III – para as diferentes necessidades de atuação no problema. Os planos de rosto são igualmente completos e feitos com a tecnologia mais avançada. A pele desidratada, com manchas e pouca firmeza tem os dias contados. Com o Plano Hidratação Profunda é possível obter uma pele limpa, hidratada e luminosa. Ao longo dos tratamentos, as impurezas e as células mortas presentes na camada externa da pele são removidas, proporcionando as condições propícias à regeneração da pele com um aspeto limpo e saudável. Para as peles mais maduras, o Plano Anti-Envelhecimento é o mais indicado, uma vez que, combina a limpeza profunda da pele com a estimulação do seu rejuvenescimento, resultando assim numa pele com aspeto limpo, jovem e saudável.