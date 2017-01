Viana do Castelo

O corpo de um homem foi encontrado hoje no rio Lima, em Viana do Castelo por uma pessoa que passava no local e que deu o alerta às autoridades, disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima.

Em declarações à agência Lusa, Raul Risso explicou que "o corpo foi avistado no rio Lima, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, por uma pessoa que passava na margem tendo dado o alerta às autoridades cerca das 13:15".

De acordo com o comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo "o corpo já se encontrava na água há alguns dias".