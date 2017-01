Mash Up

Melissa desafia-a misturar estilos e diluir certezas

Misturar estilos, sobrepor batidas, promover a interseção de épocas e de contextos culturais é esse o objetivo da nova coleção de primavera/verão da Melissa.

A nova linha foi por isso mesmo batizada de Mash Up que é um termo que vem da música electrónica e que ajuda definir os tempos em que vivemos: um mix de referências, espaços e identidades, facilitado pela velocidade da internet e da comunicação entre as pessoas. Revisitando o design dos grandes ícones da sua história, Melissa lança modelos que conjugam o clássico e o ultramoderno – num liquidificador de tendências. Do retro ao minimalismo, do orgânico ao over, do Ocidente ao Oriente, Mash Up conecta e reverbera. Ao emergir desse beautiful chaos, a moda renova-se.