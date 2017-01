Campanha "Peça um Desejo"

Chicco vai oferecer €500 por semana em produtos da marca

Até dia 26 de fevereiro, a Chicco vai oferecer semanalmente 500€ em produtos Chicco, quatro vouchers de 100€ em artigos da marca e cinco cabazes de cosmética Chicco Natural Sensation no valor de 50€. Todos os vencedores vão ainda receber uma assinatura de seis meses da revista Pais & Filhos.

Para se habilitar a um dos prémios, basta comprar 25€ em produtos Chicco, em qualquer ponto de venda aderente, e deixar um desejo criativo com as palavras “Chicco” e “bébé” no site www.desejoschicco.com. Serão selecionados os 10 melhores desejos de cada semana, e comunicados na página Chicco Portugal no Facebook e no site da campanha.