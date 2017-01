Actualidade

A presença conjunta e inédita do Turismo do Algarve e do Porto e Norte de Portugal na FITUR, feira internacional de Madrid que termina hoje, foi uma "aposta ganha", segundo os responsáveis das duas entidades.

"A parceria entre as duas entidades foi uma aposta ganha e comprovou que a complementaridade dos dois destinos permite uma maior potencialização dos mesmos e dos resultados em termos nacionais", disse hoje à Lusa Melchior Moreira, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

A opinião é partilhada com Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), assumindo que "o trabalho articulado entre as duas entidades de turismo" foi o responsável pelos "excelentes resultados alcançados".