Actualidade

O porta-voz do Partido Socialista acusou hoje o líder do PSD de estar "divorciado da realidade e do país" e considerou que Passos Coelho é que demonstra uma "atitude revanchista" ao não admitir a melhoria da economia.

"Por muito que Passos Coelho acuse o Governo de ser revanchista, toda a gente já percebeu que o único revanchista é Pedro Passos Coelho que não se conforma com a realidade que existe e a que se perspetiva para 2017", disse João Galamba à Lusa, considerando que o aumento do emprego e a aceleração do crescimento económico deixou o líder do maior partido da oposição sem saber o que fazer.

"Como não tem discurso e nada a apontar, entretém-se irresponsavelmente no tema da concertação social e da TSU [Taxa Social Única]. E aí, não a ser revanchista contra a realidade e o Governo, mas [a ser revanchista] contra consigo próprio e o património do seu partido", acrescentou.