Lingerie

Rosa domina coleção de São Valentim da women'secret

A três semanas do dia mais romântico do ano, a women'secret apresenta a sua coleção especial para celebrar o São Valentim.

Rendas, cetins e padrões originais marcam uma linha com peças para todos os gostos e personalidades. A cor, essa é uma só: rosa. Os tons é que mudam. De rosa pálido para as mais tímidas e discretas até ao rosa forte e intenso, que quase toca no vermelho, para as mais atrevidas. De salientar que a coleção de primavera/verão da marca mantém esta tendência de aposta no rosa, desde o rosa velho ao tom mais vivo, novos cortes e pequenos detalhes com brilho.