Actualidade

Os violentos combates travados entre o exército e os rebeldes na costa oeste do Iémen e os ataques aéreos registados naquele país fizeram pelo menos 66 mortos nas últimas 24 horas, indicaram hoje fontes médicas e militares iemenitas.

Os rebeldes xiitas 'huthis' e os seus aliados, apoiantes do ex-Presidente Ali Abdallah Saleh, registaram 52 baixas em combates ou nos raides aéreos conduzidos pela coligação árabe apoiada pelos Estados Unidos na região de Mokha, no mar Vermelho, segundo as mesmas fontes locais.

Os rebeldes transportaram as vítimas mortais para o hospital militar de Hodeida, uma grande cidade portuária que os 'huthis' controlam na zona oeste do país, relatou à agência noticiosa francesa AFP uma fonte médica, que precisou ter recebido naquela unidade hospitalar, entre hoje e sábado, 52 mortos e 55 feridos.