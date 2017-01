Actualidade

Um navio com bandeira do Panamá encalhou hoje na foz do rio Tejo, estando no local um rebocador a tentar retirá-lo, informou a polícia marítima, que garantiu não existirem vidas em risco, nem ameaças ambientais.

De acordo com o comandante do Porto de Lisboa, José Isabel, o barco encalhou por volta das 14:00, junto ao Forte de S. Lourenço do Bugio (frente a Oeiras), quando saía do porto e está a decorrer uma operação para o retirar do local coordenada pela Polícia Marítima.

"A situação está controlada, não há vidas em risco, nem risco de poluição. Está um rebocador a tentar desencalhar o navio e esperamos que a maré ajude", disse à agência Lusa.