O líder Benfica manteve hoje quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, ao golear em casa o lanterna-vermelha Tondela por 4-0, com quatro golos na segunda parte, em encontro na 18.ª jornada da I Liga de futebol.

Pizzi 'bisou', aos 59 e 76 minutos, passando a somar oito tentos no campeonato, o suplente Rafa apontou o terceiro, aos 84, no que foi a sua estreia a marcar pelos 'encarnados', e o brasileiro Jonas fechou a contagem, aos 90+3, de penálti.

A formação comandada por Rui Vitória, que na ronda anterior tinha empatado 3-3 na receção ao Tondela, passou a contar 45 pontos, contra 41 do FC Porto, 36 do Sporting de Braga (recebe hoje o Vitória de Guimarães) e 35 do Sporting.