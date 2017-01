Actualidade

A polícia alemã anunciou hoje ter detido um homem suspeito de preparar um atentado e que, segundo a revista Focus, está ligado ao presumível extremista islâmico detido na sexta-feira na Áustria.

O homem, detido no sábado, na cidade de Neuss, no oeste do país, era alvo de um mandado de captura por ter "projetado um crime grave contra o Estado", segundo um porta-voz da polícia do estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Citando fontes judiciais, a revista alemã Focus noticiou, por seu lado, que as unidades especiais das forças de polícia (SEK) tinham feito uma rusga ao apartamento do suspeito de planear um atentado bombista contra a polícia e soldados.