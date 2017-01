Actualidade

As ilustradoras portuguesas Catarina Sobral e Yara Kono estão entre os premiados do Nami Concours 2017, o concurso internacional de livro ilustrado da ilha de Nami, na Coreia do Sul, revelou a organização.

Catarina Sobral venceu o prémio 'Green Island', de cerca de 1.800 euros, com o livro 'A sereia e os gigantes', editado em 2015 pela Orfeu Negro, enquanto Yara Kono conquistou o 'Purple Island', sem prémio monetário, com o álbum ilustrado 'Imagem', a partir de um poema de Arnaldo Antunes e que saiu com o selo da Planeta Tangerina.

O Nami Concours distingue autores de todo o mundo pelo trabalho visual em álbum ilustrado e foi atribuído pela primeira vez em 2013, no âmbito do Nambook Festival, um festival internacional, bienal, dedicado à ilustração e aos livros para crianças.